Lillehammer slo tilbake og knuste Narvik

Narvik kjemper en innbitt kamp mot Manglerud Star for å overleve i eliteserien. Til søndagens kamp kom laget med to viktige 5-4-seirer, men klarte ikke å vinne sin tredje på rad mot Lillehammer.

Det åpnet riktignok godt da Jonathan Léman sendte Narvik i ledelsen like før lagene gikk inn til første pause, men i annen periode reiste Lillehammer seg.

Mål fra Joakim Arnestad, Nick Dineen, Jacob Noer og Martin Gran sørget for at Lillehammer ledet 4-1 før tredje og siste periode.

Der scoret Lillehammer ytterligere tre ganger og sikret inn en komfortabel 7-1-seier. Gran sto for to av målene i perioden og ble kampens toppscorer med tre totalt. Lillehammer hadde to strake tap før søndages oppgjør.

For Narvik gjør tapet at Manglerud Star kan knappe innpå laget fra nord i bunnkampen. Oslo-klubben spiller byderby mot Vålerenga senere søndag.

