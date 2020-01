Tandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka

ntbsport

Det norske laget var i tet etter at brødrene Bø hadde gått sine etapper, men for Solemdal ble duellen mot franske Justine Braisaz for tøff. Det franske laget overtok ledelsen og gikk til slutt inn til en klar seier i slovenske Pokljuka.

For Tandrevolds del handlet det meste om å sikre norsk 2.-plass foran Tyskland på ankeretappen. I mål var hun 40, 6 sekunder bak Frankrike. Tyskland fulgte deretter.

Det norske laget var for øvrig svekket som følge av fraværet til Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Lørdag morgen kom nyheten om at Eckhoff har fått en lett virusinfeksjon.

Thingnes Bø strålte

Tarjei Bø la et godt grunnlag for det norske laget med fullt hus både på liggende og stående skyting på åpningsetappen i Pokljuka lørdag. 31-åringen gikk også sterkt i sporet og vekslet snaue sju sekunder bak franske Quentin Fillon Maillet som har vist god form.

Johannes Thingnes Bø trengte to ekstraskudd på liggende, men heldigvis for Norges del trengte Frankrike det samme. 26-åringen stakk ifra franskmennene og tyskerne på etappen, og med fullt hus på stående ledet Norge med hele 16,1 sekunder halvveis.

Ledelsen røk

Synnøve Solemdal ble så tatt igjen av franske Braisaz i sporet, men Tingvoll-jenta skjøt strålende og var ferdig på kun 21 sekunder. Samtidig trengte Braisaz ett ekstraskudd.

Likevel røk ledelsen da Solemdal bommet to ganger på stående skyting. Braisaz gikk sterkt i sporet og sendte lagvenninnen Julia Simon av gårde med et forsprang på 41,9 sekunder.

Mens Frankrike fosset videre, kjempet Ingrid Landmark Tandrevold for norsk 2.-plass i duellen mot vertsnasjonen Tyskland. 23-åringen skjøt feilfritt, noe tyskerne ikke klarte. Med det sikret Fossum-utøveren norsk 2.-plass.

Søndag står fellesstarter på programmet i Slovenia.

(©NTB)