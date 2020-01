Sterk Stjernen-seier over Storhamar, Stavanger økte serieledelsen

ntbsport

Med seieren på bortebane i Sarpsborg økte Stavanger forspranget til Storhamar på toppen av tabellen. 21 poeng skiller nå i siddisenes favør.

Stavanger lå samtidig under 1-2 foran den siste perioden i Østfold, men der satte serielederen skapet på plass med scoringer av Markus Søberg, Nicolai Bryhnisveen og Brady Brassart.

Dermed hjalp det fint lite for Sparta at Martin Grönberg reduserte til 3-4 to minutter før slutt. Alle poengene ble med til Stavanger.

Målfest

I Stjernehallen ble det en målrik og spennende åpningsperiode lørdag. Hjemmelagets Henrik Medhus scoret to raske mål og sendte hjemmelaget Stjernen i føringen, før Rasmus Ahlholm reduserte til 1-2 for Storhamar like etter 2-0-scoringen.

Så satte Andrew O'Brien inn 3-1 i overtall, før Matthew Prapavessis og Jacob Newton scoret for gjestene fra Hamar. Dermed sto det 3-3 etter de første 20 minuttene.

Bare 37 sekunder ut i den andre perioden sendte Daniel Ciampini Stjernen tilbake i ledelsen, før David Hallström økte til 5-3 etter 35 minutter.

Med to mann mer på isen var det duket for ny Stjernen-scoring tidlig i den tredje perioden da Sebastian Coatta scoret 6-3-målet.

Tre kjappe

Så ble det scoret tre mål på fire minutter. Først reduserte Storhamar, så scoret Stjernen og like etter var det ny redusering fra gjestene. Dermed sto det 7-5 til hjemmelaget med 13 minutter igjen å spille.

Det så ut til å bli sluttresultatet, helt til Patrick Thoresen reduserte til 6-7 sekunder før slutt. Nærmere kom imidlertid ikke gjestene poeng.

Tapet betyr at Storhamar (71 poeng, 35 kamper) nå har tapt fire av de siste fem kampene. Likevel er det fortsatt et stykke ned til Frisk Asker (60 poeng, 34 kamper) på tredjeplass på tabellen.

Stjernen har to seirer på rad og er nå seks poeng bak Vålerenga på femteplass, dog med to kamper mer spilt.

(©NTB)