Leipzig snublet i tittelkampen, pustes i nakken av Bayern

Høyreback Almamy Touré og midtbanespiller Filip Kostic satte inn scoringene for Frankurt og sørget for resultatet som gjør at tittelkampen i Bundesliga tetner seg ytterligere til.

– Vi var åpenbart det beste laget i første omgang, men sløste for mye med målsjansene, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann ifølge nyhetsbyrået AFP.

Serietoer Bayern München holdt lekestue med Schalke 04 lørdag. Med 5-0-seier skiller det nå kun ett poeng opp til Leipzig.

Robert Lewandowski scoret for 21. gang i serien denne sesongen og fikk selskap i målprotokollen av lagkameratene Thomas Müller, Leon Goretzka, Thiago Alcántara og Serge Gnabry.

Nevnte Lewandowski og Müller fikk også hver sin scoring annullert etter VAR-sjekk. Bayern-seieren kunne med andre ord vært langt større.

Lewandowski topper nå toppscorerlisten i Bundesliga. Han har scoret ett mål mer enn Leipzigs Timo Werner.

Serietreer Borussia Mönchengladbach slo på sin side Mainz 3-1 lørdag, mye takket være to scoringer av den franske måltyven Alassane Pléa. Dermed har Gladbach nå to poeng opp til Leipzig på tabelltoppen.

Jürgen Klinsmann kunne på sin side bokføre en ny sterk seier som Hertha Berlin-trener lørdag. Wolfsburg ble slått 2-1 på bortebane. Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte begge hele kampen for hovedstadsklubben.

Hertha Berlin klatret til 13.-plass på tabellen med seieren.

