Barcelona-smell mot Valencia: – Vi var dårlige

ntbsport

Med det resultatet blir Barcelona stående på 43 poeng og kan bli forbigått i toppen av La Liga når Real Madrid møter Real Valladolid søndag. Hvis Zinedine Zidanes menn vinner da, leder hovedstadslaget ligaen med tre poeng.

Lørdagens Barcelona-smell var Quique Setiens første tap som trener for den katalanske klubben. Han overtok sjefsstolen etter Ernesto Valverde for snaue to uker siden.

Setien lovet et Barcelona-lag som ville framstå helt annerledes enn under Valverde.

– Det er ting de ikke har forstått, eller kanskje har vi ikke forklart oss godt nok. I første omgang var vi helt ærlig dårlige, sa Barcelona-sjefen etter lørdagens kamp ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Spillerne må tilpasse seg trenerteamet for å kunne forstå. Det var enkelte gode i ting i dag, men vi må bli bedre, sa midtbaneprofilen Sergio Busquets.

Kampens første mål kom rett etter pause da den spanske forsvarsprofilen Jordi Alba scoret selvmål. Et volleyskudd fra Maxi Gómez gikk via forsvarsspilleren og i nettet.

I det 77. minutt sikret uruguayaneren Maxi Gómez seieren med sin 2-0-scoring. Han gjorde dermed opp for en straffemiss i første omgang. Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen reddet forsøket fra spissen.

Valencia klatret til femteplass på tabellen med lørdagens seier.

(©NTB)