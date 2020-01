Ventura fem slag bak lederen i California

ntbsport

Han gikk en runde med fire birdier (2., 7., 12. og 14. hull) og tre bogeyer (4., 8. og 17. hull). Ventura er fem slag bak danske Sebastian Cappelen og amerikanske Keegan Bradley, som er i delt ledelse etter den første runden.

På Torrey Pines-anlegget i La Jolla spilles det på to baner. Ventura spilte første runde på South Course og skal dermed spille den neste på North Course. Om han greier cuten, går de to siste rundene på den sørlige banen.

Tiger Woods, som har vunnet turneringen sju ganger, gikk første runde tre slag under par og er på delt 21.-plass.

Ventura er eneste nordmann i turneringen. Viktor Hovland spiller også denne uken på europatouren, i Dubai Desert Classic.

