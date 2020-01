Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund

ntbsport

Haaland hadde en forrykende debut da han scoret tre mål som innbytter borte mot Augsburg, men i sin første hjemmekamp for Dortmund måtte 19-åringen finne seg i å starte kampen på benken.

På stillingen 3-1 til gultrøyene var hjemmedebuten til Haaland et faktum da han erstattet Thorgan Hazard, og unggutten brukte kun ti minutter på å sørge for ny måljubel i Dortmunds storstue.

Målsniken fra Jæren var på riktig sted til riktig tid da Raphaël Guerreiro tvang fram en retur fra Köln-keeper Timo Horn. 19-åringen pirket med det inn sitt første på sin nye hjemmebane.

Mål fra død vinkel

Og flere mål skulle det bli for den norske spissen. Tre minutter før full tid vartet Axel Witsel opp med en noe hard pasning, men Haaland gjorde det beste ut av situasjonen og snappet til seg ballen foran Horn.

Fra nesten død vinkel klarte 19-åringen å sende ballen i nettet, og han fastsatte med det sluttresultatet til 5-1 med sin femte Dortmund-scoring på to kamper etter overgangen fra RB Salzburg i januar.

– Vi er her for å hjelpe ham med å score så mange mål som mulig. Vi er glade for å spille med ham og ikke mot ham, sa Hazard om Haaland til Viasat etter kampen.

Dortmund valgte å skjerme Haaland etter kampen, og tomålsscoreren stilte dermed ikke til intervju.

Tidlig ledelse

Publikum hadde knapt funnet plassene sine før Guerreiro enkelt bredsidet ballen i mål for Dortmund etter ett minutt.

Marco Reus doblet ledelsen da han ble spilt alene gjennom og satte ballen mellom beina på Kölns sisteskanse. Dortmund-kapteinen ble først avblåst for offside, men ved hjelp av videodømming ble scoringen korrekt godkjent.

Like etter pause var 3-0 et faktum. Det britiske stortalentet Jadon Sancho var både kald og god da han banket inn sitt ellevte seriemål for sesongen fra kort hold.

Redusering

Gjestene fra Köln var derimot ikke helt ufarlige. Roman Bürki vartet opp med en feberredning på et forsøk fra Kingsley Ehizibue, og like før Haaland ble byttet inn, var reduseringen et faktum.

I etterkant av et hjørnespark fikk Mark Uth vist fram skuddfoten. Fra kloss hold banket 28-åringen inn reduseringen for gjestene.

Haaland var nære på med å score like etter innhoppet, men ble hindret. Det gjorde derimot fint lite ettersom rogalendingen fant nettmaskene to ganger senere i oppgjøret.

