Norbye på fjerdeplass i europacupslalåm

Guest var på 7.-plass etter første omgang, tre hundredels sekund foran Norbye på plassen bak, men den 26-årige briten kjørte best av samtlige i finaleomgangen og tok seieren 12 hundredels sekund foran italienske Marta Rossetti, som ledet etter første omgang.

Martina Peterlini sørget for at det ble to italienere på pallen. Hun tok tredjeplassen 0,28 sekund bak vinneren, men 0,23 foran Norbye.

Maria Therese Tviberg ble nummer ni, Andrina Mårstøl 17, Tuva Norbye 19, Mariel Kufaas 20 og Kristina Riis-Johannessen 22.

Det er nytt renn i Hasliberg fredag.

