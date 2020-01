Flytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen

ntbsport

Fungerende landslagstrener Christoffer Schach opplyser til NTB at troppen først får fløyet til USA på tirsdag etter at tekniske problemer satte en stopper for mandagens flygning.

Dermed mister Birk Ruud og de øvrige utøverne viktig trening før det braker løs i Colorado torsdag.

– Det er aldri ideelt å miste trening. Det skal man helt ærlig innrømme. Men utøverne har vært positive og klart å omstille seg. Vi må gjøre det beste ut av det. Heldigvis er det i X-Games lagt opp til mer trening enn i et vanlig verdenscuprenn, sier Schach.

Ruud i samtlige disipliner

Birk Ruud, Torgeir Bergrem, Øystein Bråten, Johanne Killi, Marcus Kleveland, Silje Norendal, Christian Nummedal, Mons Røisland, Fridtjof Sæther Tischendorf og Ståle Sandbech utgjør den norske troppen.

Ruud er den eneste mannlige utøveren som har blitt invitert til å kjøre samtlige disipliner, nemlig bigair, slopestyle og halfpipe. 19-åringen gikk til topps i halfpipe i Aspen i fjor.

Sendes ikke på norsk TV

Fungerende landslagstrener Schach har mildt sagt troen på at den norske troppen presterer i Colorado.

– Det norske laget nå er så sinnssykt bra. Både kjøringen og resultatene inn mot X-Games i Aspen har vært så gode at jeg tror det blir fantastisk kult. Mulighetene er der, sier Schach engasjert.

– Det eneste som er synd, er at det ikke sendes på norsk TV. Jeg tror nordmennene kunne fått et utrolig norsk show siden utøverne har prestert såpass bra den siste tiden, fortsetter han.

X-Games avsluttes natt til mandag norsk tid.

