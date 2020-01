Messi ga Setién seier i Barcelona-debuten

ntbsport

Dermed sendte han Barcelona tilbake til tabelltopp etter at Real Madrid overnattet der takket være 2-1-seieren over Sevilla lørdag. Begge lag har 43 poeng på 20 kamper, men Barcelona har 27 plussmål mot erkerivalens 25.

Quique Setién er ny Barcelona-trener etter at Ernesto Valverde fikk sparken i uka som gikk. Klubbledelsen ønsket klubblegenden Xavi, men måtte nøye seg med tidligere Betis-trener Setién.

Han fant plass til Ivan Rakitic fra start på plassen til utestengte Frenkie de Jong, mens unge Ansu Fati slapp til i angrepet med Messi og Antoine Griezmann ettersom Luis Suárez trolig er ute i flere måneder med en kneskade.

Fati og Messi hadde gode muligheter i første omgang, men kampen var målløs til pause. Det var den fortsatt da Granada-spiller Yan Brice Eteki i det 66. minutt skjøt i stolpen.

Rett etter pådro gjestenes German Sanchez seg sitt annet gule kort da han felte Messi. Med ti mann ble det for vanskelig å stå imot hjemmelaget, og et kvarter før slutt kom scoringen etter fint angrepsspill der Messi først satte opp Griezmann. Arturo Vidal sto for assist med en hælpasning, og Messi fullførte verket.

Det var hans 14. scoring for sesongen og ga Setién seieren han trengte i trenerdebuten.

Barcelona og Real Madrid er nå åtte poeng foran Atlético Madrid og Sevilla, som begge tapte i helgen. Martin Ødegaards klubb Real Sociedad er etter søndagens 0-2-tap for Betis på sjetteplass 12 poeng bak tetduoen.

