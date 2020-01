Jarstein sjanseløs mot Bayern Münchens stjernegalleri

ntbsport

Bayern München slet med å skape sjanser den første halvtimen, men derfra og ut ble det mye å gjøre for Jarstein.

Med tre redninger og en god første omgang holdt den norske keeperen unna mot storlaget fra München før pause, men i 2. omgang gikk det langt dårligere.

Etter tre Bayern-mål på et kvarter kunne Ivan Perisic fastsette resultatet med sin 4-0-scoring seks minutter før slutt.

– Vi slet ut Hertha etter hvert, men vi var for tålmodige og var ikke skarpe nok før pause, sa Thomas Müller, som bidro med mål og assist.

Ketsjupeffekt

Müller åpnet scoringsfesten etter en knapp time da han plasserte ballen i mål på halv volley etter at Perisic hadde nikket ned et innlegg til tyskeren.

Tre minutter senere jublet Bayern igjen da Robert Lewandowski nikket ballen ut av hendene til Jarstein og satte ballen i nettet. Jarstein protesterte. Etter en rask sjekk med VAR annullerte dommeren målet, men ga Jarstein gult kort for protester.

Lewandowski skulle likevel få målet sitt da han fikk sjansen på straffe etter 74 minutter. Jarstein gikk til venstre, ballen gikk motsatt vei og stillingen var 2-0. Med sitt 20. mål er Lewandowski likt med Leipzig-spiss Timo Werner på scoringstoppen.

Mye nesten for Jarstein

Kvarteret etter at Bayern fikk sitt første mål kunne Thiago Alcântara legge på til 3-0 og få sitt første målpoeng for sesongen. Etter fine kombinasjoner ble spanjolen spilt fri, og skuddet snek seg via hansken til Jarstein og i mål.

Perisic var sterkest i en hodeduell etter 83 minutter, og selv om Jarstein nok en gang fikk en hånd på ballen klarte han ikke å hindre sitt fjerde baklengsmål for dagen.

Per Ciljan Skjelbred var på benken hele kampen for Hertha.

Med tapet er det bare to poeng ned til nedrykksplass for hovedstadslaget. Bayern klatret opp på 2.-plass etter at Borussia Mönchengladbach tapte mot Schalke på fredag. Opp til serieleder RB Leipzig er det fire poeng.

Kevin Volland scoret to mål da Leverkusen klatret til 6.-plass med 4-1 over tabelljumbo Paderborn.

(©NTB)