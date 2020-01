Direz slo ut Shiffrin på vei mot sjokkseier

ntbsport

Den franske 24-åringen hadde en sjuendeplass som beste verdenscupplassering inntil søndagens parallellstorslalåm i Sestriere, men der vant hun alle sine fem dueller på vei mot en sensasjonell seier.

– For en dag! Det er utrolig, og jeg hadde iallfall ikke ventet noe slikt. Jeg ante ikke at jeg mestret parallellstorslalåm så godt, for det er første gang jeg prøver meg på det, sa hun.

Karrierehøydepunktet var inntil søndag var gullmedaljen hun vant i storslalåm i ungdoms-OL i 2012.

Shiffrin ble lørdag nummer tre i storslalåm selv om hun var bare ett hundredel bak Petra Vlhová og Federica Brignone, som delte seieren. Søndag røk hun ut allerede i åttedelsfinale og måtte nøye seg med 9.-plass, men hun økte likevel ledelsen i verdenscupen ettersom sammenlagttoer Vlhová tapte i 16-delsfinalen og endte på 18.-plass.

Direz slo i tur og orden ut tsjekkiske Martina Dubovská, amerikanske Shiffrin, slovenske Tina Robnik og italienske Marta Bassino før hun i finalen beseiret østerrikske Elisa Mörzinger.

Bassino tok tredjeplassen, mens Kristin Lysdahl og Thea Louise Stjernesund ble nummer seks og sju.

Lysdahl slo ut svenske Magdalena Fjällström i 16-delsfinalen og franske Coralie Frasse Sombet i åttedelsfinalen før Bassino ble for sterk i kvartfinalen. Stjernesund slo ut østerrikske Katharina Liensberger og italienske Laura Pirovano før hun tapte for Brignone, som til slutt tok 4.-plassen.

Lysdahl tapte duellen om 5.-plass mot Sofia Goggia, mens Stjernesund vant duellen om 7.-plass mot Robnik.

Maria Therese Tviberg ble nummer 17, Kaja Norbye 25 og Mina Fürst Holtmann 31. De tapte alle i 16-delsfinalen mot sterke italienere motstandere: Tviberg mot Brignone, Norbye mot Goggia og Holtmann mot Bassino.

(©NTB)