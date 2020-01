Brennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen

ntbsport

Portugiserens målfangst i Juventus-trøye begynner å ligne på den han pleide å stå for i Real Madrid. Til sammen har han 11 scoringer på de åtte siste kampene.

Første omgang var lenge målløs, men to minutter før pausehvilen prøvde Ronaldo seg med et skudd som endret retning på en Parma-forsvarer og endte i mål til 1-0.

Andreas Cornelius ble byttet inn for Parma, og ti minutter ut i 2. omgang nikket dansken inn 1-1 på et hjørnespark. Det var den tidligere FC København-spissens sjuende seriemål for sesongen.

Lenge fikk ikke gjestene glede seg over uavgjort resultat på lystavla, for tre minutter senere scoret Ronaldo det som skulle bli vinnermålet. Paulo Dybala fant spissen med et framspill, og med sitt 16. seriemål for sesongen sikret Ronaldo tre nye poeng.

Juventus er nå fire poeng foran Inter, som tidligere søndag skuffet med 1-1 borte mot Lecce. Alessandro Bastoni sendte Inter i ledelsen i det 72. minutt, men Marco Mancosu utlignet fem minutter senere.

Tross sitt scoringsrush i det siste er Ronaldo et stykke fra toppen av måljegerlista i Serie A. Der befinner Lazio-kaptein Ciro Immobile seg med 23 mål etter sitt hattrick mot Morten Thorsby og hans Sampdoria lørdag.

Lazio er på tredjeplass to poeng bak Inter, men sju foran byrival Roma, tross sistnevntes 3-1-seier borte mot Genos søndag.

