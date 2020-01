Rød-krisen avblåst i EM, fikk ekstraservice av Sagosen

ntbsport

Rød fryktet en omfattende skade etter at han ble taklet i bakken mot Ungarn fredag. Han fikk høyrehånden i klem mellom kroppen og spilleflaten underveis i Norges 36-29-seier.

Rød deler rom med Norges megastjerne Sander Sagosen. – Han er en kriger og en topp-topp spiller, verdensklasse, sier Sagosen.

– Han fikk en smell fredag, men også litt sympati. Jeg lå og strøk den fingeren i hele går etter kampen. Så det skal nok gå bra. Vi regner med at han er klar til å spille mot Sverige.

Ultralyd-sjekken slo fast det landslagets fysioterapeut Harald Markussen trodde: Rød har fått en forstuing i en finger i høyrehånden.

– Det går greit å spille med dette. Utfordringen er faktisk størst i forsvar, sier venstrehendte Rød til NTB.

Farvel?

Norge møter Sverige søndag. Svenskene må vinne for å opprettholde håpet om en semifinale. Tar Norge to nye poeng, er laget svært nær å gå videre selv med to kamper (Island og Slovenia) igjen å spille.

Sverige har prestert svakt i hjemme-EM og ble utklasset av Portugal fredag. Svenske håndballeksperter frykter at Norge kommer til å herje med hjemmelaget.

Rød har vært meget god i EM, og han har solid oppbakking i samme posisjon fra Harald Reinkind. Bak disse er også Eivind Tangen aktuell.

Ingen andre lag kan vise opp en slik rekke av høyrebacker. Og på toppen kommer Kent Robin Tønnesen som er skadd.

