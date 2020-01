Drømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund

ntbsport

– For å være helt ærlig så er jeg ganske rolig, sa Haaland til Viasport etter kampen.

– Da jeg og pappa bestemte oss for denne klubben, så vi at den hadde spillere som kunne spille meg gjennom. Før kampen tenkte jeg at jeg skulle score et mål. Da Augsburg gikk opp til 3-1, tenkte jeg at jeg måtte score hattrick.

Slik ble det også. «Er kam, sah und traf» (kom, så og scoret) skrev Bundesligas nettsted om nordmannen som en vri på Julius Caesars «veni, vidi, vici».

Jærbuen kom inn etter 56 minutter. Han hadde akkurat gjort seg klar da hjemmelaget gikk opp til 3-1. Haaland trengte bare tre minutter på å score. Han skjøt i steget og plasserte ballen inne ved lengste stolpe. 183 sekunder var alt han trengte for å score sitt første Dortmund-mål.

Vel ett minutt senere utlignet Jadon Sancho til 3-3 etter at han og Haaland kom alene med Augsburgs keeper.

Så gikk det en liten stund før Haaland ordnet 4-3-ledelsen. Han hadde bare å styre ballen over streken for åpent mål.

Så var han iskald med venstrefoten da han la på til 5-3. Han trengte 24 minutter på å ordne hattrick. Det var hans sjette hattrick for sesongen. Han scoret 28 mål på 22 kamper for gamleklubben Salzburg.

Killerinstinkt

På pressekonferansen etter kampen var Haaland like ordknapp som han ofte framstår i intervjuer, selv om tysk og internasjonal presse gjorde sitt beste for å få vite mer om den brennhete unggutten.

Bare ett spørsmål fikk Haaland til å tenne til og vise samme killerinstinkt som på banen. Det var da han ble spurt om han bør starte neste kamp.

– Hvordan så det ut i dag?, spurte han.

– OK, der har du svaret.

Trener Lucien Favre måtte forsvare sin avgjørelse om å la Haaland starte på benken.

– Spillere sier alltid at de er klare til å starte, men han har vært skadd og trente ikke hele desember måned. Han er ikke helt klar til å spille 90 minutter ennå, sa treneren.

Som Aubameyang

Dortmund-kaptein Marco Reus likte det han så i Halaands drøye halvtime på banen. Han sammenlignet ham med klubbens tidligere stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang, som nå er i Arsenal.

– Han er veldig rolig i avgjørende situasjoner. Han minner meg om Aubameyang, og om han kopierer hans målfangst så vil det gjøre meg veldig glad, sa han.

Aubameyang gjorde for øvrig også hattrick i sin Dortmund-debut, attpåtil mot Augsburg. Det var for seks og et halvt år siden, og ingen har gjort hattrick i Bundesliga-debuten siden da.

Med seieren klatret Borussia Dortmund forbi naboen Schalke til 4.-plass. Det er sju poeng opp til RB Leipzig, som etter sin 3-1-seier over Union Berlin har fem poengs luke på tabelltopp. Timo Werner scoret to ganger da Leipzig vendte 0-1 til seier.

Trøbbel

Augsburg tok ledelsen etter vel 33 minutters spill mot Dortmund. Florian Niederlechner utnyttet at Borussia-forsvarerne ble for opptatt av ballen og ikke ham. Angriperen skled ballen inn.

Ledelsen kom mot spillets gang. Marco Reus misbrukte to storsjanser tidligere i omgangen.

Marco Richter trengte bare et halvt minutt av 2. omgang på å ordne 2-0. Det gjorde han med et hardt langskudd.

Julian Brandt reduserte etter en kvikk vending og en god avslutning inne i 16-meterfeltet.

Niederlechner økte så ledelsen for vertene til 3-1, før Haaland snudde alt.

Fra start

Haaland ble hentet til den tyske klubben i romjula. Han hadde tilbud fra en rekke storheter i Europa. En utkjøpsklausul på cirka 200 millioner kroner gjorde det til en gunstig handel for BVB.

Fredag kan Haaland få sin debut på hjemmebane foran vel 80.000 tilskuere. Da spiller Borussia Dortmund mot Köln.

Haaland blir vanskelig å holde borte fra startoppstillingen etter showet i Augsburg, uansett hva Favre sier.

Han var ikke eneste nordmann i aksjon i 1. Bundesliga lørdag. Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim mot Eintracht Frankfurt, men hadde ikke samme suksess da det ble 1-2-tap på hjemmebane. Det hadde heller ikke Julian Ryerson, som spilte hele kampen da Union Berlin tapte i Leipzig.

(©NTB)