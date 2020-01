Friskmeldt Klæbo tilbake i verdenscupen

ntbsport

Trønderen var i utgangspunktet tatt ut til sist helgs sprintrenn i tyske Dresden, men måtte melde avbud som følge av en forkjølelse.

Mandag bekrefter Norges Skiforbund at trønderen er klar for kommende helgs renn i Tsjekkia.

23-åringen ble nylig nummer tre sammenlagt i Tour de Ski. Der var han slått av den russiske duoen Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov.

I Nove Mesto er det duket for nye fighter de tre imellom.

Sundby tilbake

Kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen er i ferd med å utvikle seg til en tett duell mellom Klæbo og Bolsjunov. 75 poeng skiller i russerens favør foran rennene i Tsjekkia.

Verdenscupcomeback blir det også for Martin Johnsrud Sundby i Nove Mesto. Han har ikke vært på startstrek siden i Davos midt i desember.

Røa-løperen varslet allerede før sesongstart at han ikke kom til å prioritere Tour de Ski. Det var således ingen overraskelse at veteranen ikke var å se der, men sesonginnledningen ble samtidig mye mer trøblete enn Sundby hadde sett for seg.

En kranglete rygg skapte store utfordringer for 34-åringen. Ti dager før jul brøt han 15-kilometeren i fri teknikk i Davos.

Tilbake er også Emil Iversen. Han brøt Tour de Ski etter kun to etapper.

Didrik Tønseth er derimot ikke med til Nove Mesto.

Jaktstart søndag

Til Tsjekkia skal heller ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Hun var helt utmattet etter Tour de Ski.

Den norske troppen til kommende helgs renn i Nove Mesto ser slik ut:

Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Sjur Røthe (Voss), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Gjøran Tefre (Førde), Martin Johnsrud Sundby (Røa).

Kvinner: Therese Johaug (Nansen), Heidi Weng (BUL), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Julie Myhre (Byåsen), Magni Smedås (Lillehammer).

Lørdag står 10 og 15 kilometer fri teknikk på programmet for henholdsvis kvinner og menn i Tsjekkia. Dagen derpå skal det gås jaktstarter i klassisk stil over de samme distansene.

(©NTB)