EM-arrangøren risikerer total fiasko, Danmark og Sverige under press

Taper danskene mot Ungarn (det skjedde i 2017-VM) mandag og Island slår Russland samme dag, er den store forhåndsfavoritten Danmark utslått.

Vel 7000 av 10.500 tilgjengelige billetter til hver av de fire hovedrunde-kveldene i Malmö, er solgt til dansker. Uten Danmark med vil grunnmuren for håndballfesten være rasert og trolig gi glisne tribuner.

Vertsnasjon Sverige lever farlig etter tap for Slovenia søndag. Svenskene kan være ute av VM tirsdag om de snubler mot Polen. Også Sverige har Malmö-gruppen som neste mål.

– Jeg er glad for at Frankrike er utslått og at Danmark har tapt en kamp, sier Sveriges Kim Ekdahl du Rietz til Aftonbladet.

Norge er allerede kvalifisert for hovedrunden i Malmö. Tirsdagens kamp mot Portugal avgjør hvor mange norske poeng som blir med dit. Det kan være null, ett eller to.

En rekke franske fans og mediefolk gikk på en smell søndag da laget deres ble slått ut av Norge.

Mange franskmenn var trygge på avansement og hadde forhåndsbetalt både hotellrom og billetter til hovedrunden i Malmö og finalehelgen i Stockholm.

