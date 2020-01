Håndballforbundet dropper omstridt arena etter protester

ntbsport

Protester fra både spillere og klubber har kommet etter at det er berammet ulike håndballturneringer til Oslofjord Arena i Stokke i Vestfold.

– Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church (tidligere Smiths Venner), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag, skriver forbundet i en pressemelding søndag formiddag.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet fram til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

I en pressemelding søndag opplyser Oslofjord Convention Center at de i løpet av kort tid kunne få et eierskap som gjør at framtidige overskudd skal komme idrett, kultur og samfunnsnyttige formål i Vestfold til gode.

– Endring i eierskapet vil også gjøre at alle opplevde forbindelseslinjer til trossamfunnet Brunstad Christian Church blir borte, opplyser daglig leder Alf Aadalen i Brunstadstiftelsen.

– Kirkesamfunnet Brunstad Christian Church har ikke hatt intensjon om å være eier av eller drive Oslofjord kommersielt, men har hatt behov for å sikre at det finnes et sted for å gjennomføre kirkens internasjonale stevner med mange tusen deltakere. Oslofjord har kapasitet til dette, og BCC vil bare være kunde uten fordeler et eventuelt eierskap ville gitt, sier Aadalen.

