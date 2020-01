EM-troppen uten nye sykdomstilfeller, Øverjordet på riktig vei

ntbsport

Det var fredag morgen Sander Andreassen Øverjordet våknet med mageonde og dårlig form. Han ble umiddelbart isolert, og flere tiltak ble satt i gang i den norske troppen.

Landslagslege Thomas Torgalsen fryktet et utbrudd av noroviruset. Det kan spre seg svært fort og sende folk rett ned for telling i et par dager.

Lørdag formiddag melder Torgalsen til NTB at det ikke er kommet nye sykdomstilfeller i det norske laget. Øverjordet er i bedre form og trener trolig litt for seg selv lørdag. Han får sannsynligvis sin mesterskapsdebut mot Frankrike søndag.

Norge slo Bosnia-Hercegovina 32-26 i EM-åpningen fredag.

Det franske laget tapte overraskende 25-28 mot Portugal i sin første kamp i mesterskapet.

(©NTB)