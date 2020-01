Carlsens sjakklubb inngår millionavtale med spillselskap

ntbsport

– Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vil bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et nivå norsk sjakk ikke har sett tidligere, sier Magnus Carlsen i en uttalelse til VG, som omtalte saken først.

Avtalen kommer på plass bare et drøyt halvår etter at Offerspill ble opprettet i kjølvannet av spliden mellom Carlsen og det norske sjakkforbundet. Da klubben ble opprettet, var målet å verve minst 1000 medlemmer, som etter planen skulle gi klubben 40 delegater på sjakkongressen i juli.

Et samarbeid mellom Kindred-gruppen og Norges Sjakkforbund ble nedstemt på kongressen med 132 mot 44 stemmer.

Nå har altså Offerspill selv inngått en avtale med Kindred Group.

– Vi er stolte over å inngå denne avtalen med en synlig, norsk idrettsaktør som har det som skal til for å løfte norske sjakk til et nytt nivå. Offerspill har en sterk plan for å utvikle norsk sjakk, og Kindred er glad for å kunne bidra med finansieringen av disse planene, sier Kindred-toppen Peter Alling i en pressemelding.

– Vi har i snart 20 år kjempet for å få lov til å støtte norsk idrett og frivillighet gjennom en lisensordning for pengespill, fortsetter Alling i pressemeldingen.

Sjakkpresident Morten L. Madsen har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG enda. Han har innkalt styret i Norges Sjakkforbund til et telefonmøte i ettermiddag.

