Ronny Deila ansatt som trener i New York City FC

Deila har undertegnet en treårskontrakt med den tidligere klubben til Mikkel «Mix» Diskerud» og Jo Inge Berget. Det skjer etter tre år som Vålerenga-trener.

New York City bekrefter nyheten på sitt nettsted.

– Da muligheten til å bli hovedtrener i New York City FC dukket opp, var det en drøm som gikk i oppfyllelse for meg, sier Deila til nycfc.com.

Deila tar over trenerjobben etter spanjolen Domenec Torrent, som ga seg i november.

– Vi gleder oss veldig over å få Ronny inn. Etter et grundig trenersøk er vi sikre på at vi har funnet en som passer perfekt som New York City FC. City Football Group har lenge hatt et forhold til Ronny, og vi har vært veldig imponert over hans trenerstil og troen på en spillestil som passer vår offensive filosofi, sier administrerende direktør Brad Sims i den amerikanske klubben.

Ny sjanse

Dette blir andre gang Deila får prøve seg som trener i utlandet. Han var trener for den skotske storklubben Celtic fra 2014 til 2016. Den jobben fikk han etter å ha ledet Strømsgodset til seriegull i 2013.

I Skottland ble det seriegull to år på rad og ett ligacupgull, men etter manglende kvalifisering til mesterligaen og skuffende resultater mot blant andre Rangers, valgte nordmannen å gå av som trener etter 2014/15-sesongen.

I juli 2016 fikk han jobben i Vålerenga.

Forlengelse i desember

Etter to sesonger i VIF med gradvis stigning på tabellen i 2017 og 2018, ble 2019-sesongen en stor skuffelse. Etter en god start på sesongen gikk Oslo-klubben på en rekke med tolv kamper uten seier og endte til slutt på tiendeplass.

Deila måtte tåle kritikk, men 12. desember ble det likevel kunngjort at den tidligere Celtic-treneren fikk forlenget kontrakten sin med Vålerenga ut 2022-sesongen.

– Vi skal være et Oslo-lag. Vi skal utvikle spillere selv, og vi skal satse på de unge kreftene vi har. Kontinuitet er et nøkkelord, og jeg er garantist for at vi ikke skal fravike dette de neste årene, sa Deila etter kontraktforlengelsen.

Nå må Vålerenga på utkikk etter ny hovedtrener.

– Strategien til klubben ligger fast og er ikke personavhengig. Vi ser etter en ny hovedtrener som ønsker å være med på vår satsing på å utvikle unge spillere. En som ønsker å bygge Vålerenga som klubben alle unge i Oslo og omegn vil spille for, og som er klar for å lede et Vålerenga i utfordrerposisjon i 2020, sier styreleder Thomas Baardseng til VIFs nettsted.

City Football Group

Deilas kommende arbeidsgiver er under eierskap av City Football Group, som er mest kjent som eier av Manchester City.

Selskapet har som mål å eie en klubb på hvert kontinent, og utenom New York City og Manchester City eier de også blant andre Melbourne City FC i Australia og Mumbai City FC i India.

Allerede siden han var trener for Strømsgodset har Deila hatt et godt forhold til City Football Group, og kontakten har han opprettholdt også i Celtic og Vålerenga. Med Vålerenga leide han inn Ernest Agyiri fra Manchester City.

