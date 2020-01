Johaug vant Tour de Ski for tredje gang etter maktdemonstrasjon

ntbsport

Natalja Neprjajeva gikk en superetappe og ble nummer to i sammendraget, mens Heidi Weng ble nummer fire.

Johaug var i en klasse for seg og rykket fra de andre i bunnen av slalåmbakken. Ingen klarte å følge henne. Kun Weng klarte å holde følge noen få hundre meter for Johaug sa takk for følget.

Johaug var soleklar favoritt etter at hun lørdag tok seg helt til semifinalen i sprintkonkurransen i Val di Fiemme. Det sikret henne mange bonussekunder og fortsatt ledelse sammenlagt før den siste etappen.

Hun hadde en ledelse på tre sekunder til Uhrenholdt Jacobsen, 23 til Østberg og 47 sekunder til Weng.

– Jeg ser lyst på det, noe annet ville være å lyve, sa en selvsikker Johaug etter lørdagens løp.

For første gang var avslutningsetappen fellesstart, og det var på forhånd mange nervøse utøvere og ledere som fryktet kaos i den trange løypa.

Johaug innkasserte 500.000 kroner for Tour de Ski-seieren.

(©NTB)