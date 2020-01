Lindvik vant for kreftsyk Romøren: – Det betyr veldig mye

ntbsport

Sensasjonsmannen Lindvik tok karrierens første verdenscupseier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Lørdag doblet han til to i Innsbruck. Samtidig sørget den formsterke 21-åringen for at han plutselig er en glohet kandidat til å vinne hoppuka sammenlagt.

Seieren i Bergiselbakken var samtidig spesiell på mer enn én måte. Hoppdressen til Lindvik og lagkameratene var utstyrt med en personlig hilsen til kreftsyke Bjørn Einar Romøren. «Stay strong Bjørn» lød den.

I pressesonen svarte Lindvik et krystallklart «ja» på om han tilegnet Romøren den sterke seieren i Bergiselbakken.

– Det betyr veldig mye at både jeg og Daniel kommer på pallen og viser at Bjørn Einar er en ordentlig kar. Vi håper å se ham tilbake i bakken så fort som mulig, sa Lindvik til NTB.

Daniel-André Tande fulgte opp med en kruttsterk tredjeplass i Innsbruck lørdag etter et strålende hopp på 131 meter i finaleomgangen. Johann André Forfang ble nummer sju.

Markering ga felles løft

Etter den at den norske drømmedagen var et faktum gikk både Tande og Lindvik langt i å antyde at den sterke Romøren-markeringen bidro til å gi laget et felles løft i Bergiselbakken.

– Ja, det kan veldig godt hende. Du skal ikke se bort fra det, sa Lindvik.

– Jeg kan ikke snakke for de andre, men regner med at de også har kjent på at de hadde lyst til å gjøre det ekstra godt i dag fordi vi hoppet med dette merket, sa Tande.

– Det er utrolig godt å ha en sånn dag som lag når vi hadde lyst til å sende Bjørn Einar et budskap om å kjempe beinhardt siste del av behandlingen.

På Radiumhospitalet i Oslo felte Bjørn Einar Romøren tårer etter å ha sett hilsenen fra lagkameratene. Den tidligere storhopperen er i gang med en ny cellegiftkur i kampen mot kreftsykdommen.

38-åringen satte stor pris på gesten fra kollegene i Innsbruck.

– Jeg vet jo at de heier på meg, både gutter og jenter. Men likevel, at de overrasker meg på den måten og samtidig presterer som de gjør, det blir det grining av. Pokker ta dem, sa han til NTB.

Kan vinne

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var glad laget på synlig vis kunne sende kollegaen positive tanker og lykkønskninger.

– Vi vil vise ham at vi tenker på ham og forhåpentligvis gi ham noe positivt ved siden av å hoppe godt på ski. Det vet vi betyr mest for ham, sa han.

Romøren fikk definitivt mye å glede seg over sportslig, og mer kan det bli. Med lørdagens seier er Marius Lindvik plutselig brennhet i kampen om sammenlagtseieren i hoppuka. Kun 9,1 poeng skiller opp til ledende Dawid Kubacki fra Polen foran mandagens avslutning i Bischofshofen.

Lørdag skilte det 1,3 poeng de to imellom i Bergiselbakken. Kubacki ble nummer to.

– Det kan bli spennende i Bischofshofen. Jeg skal gi ham en hard fight, så får vi se hva det holder til, sa Lindvik om det som skal skje de to neste dagene.

21-åringen hadde vært gjennom en lang intervjurunde etter en ny nærmest uvirkelig dag i hoppbakken. Til tross for ståheien virket hoppuketoeren som vanlig særdeles fattet.

På spørsmål om når nervene skal melde seg også for ham, lød svaret:

– Det er godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg føler jeg har stålkontroll og kjører bare på videre.

Tettpakket program

Etter at presserunden var over i bakken lørdag, gikk det slag i slag for romerikingen. Internasjonal pressekonferanse i sentrum var første post på programmet. Deretter ble han kjørt tilbake til det norske utøverhotellet, der kofferten ble pakket i hui og hast.

Så ventet den drøyt to timer lange bilturen til Bischofshofen, dit hopperne ankom sent lørdag kveld.

– Det blir fullt program, men jeg skal nok greie å få hvilt litt. Det kommer en to timers biltur, så da skal jeg få slappet av, smilte 21-åringen.

Allerede søndag er det kvalifisering i en bakke Lindvik aldri har hoppet i.

