Brann får blussbot på 80.000 kroner

Brann får en klekkelig bot på hele 80.000 kroner etter hendelsene i kampen mellom Vålerenga og Brann 3. november. Det har doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) besluttet.

Også Vålerenga har tidligere blitt straffet for blussbruk og andre forhold i samme kamp. Oslo-klubben fikk en bot på 75.000 kroner etter å ha blant annet stjålet og tent på et Brann-banner. Kampen ble stoppet i fire minutter da Brann-fansen kastet bluss inn på banen.

– Etter utvalgets oppfatning vil en sanksjon med bot på kr. 80 000,- være passende. Utvalget finner at boten settes noe høyere enn i Vålerenga-saken fordi man i den foreliggende sak har et tilfelle av personskade, hvilket skjerper sakens alvorlighetsgrad, melder NFF på sitt nettsted.

Provosert av VIF-fans

En av Brann-supporterne ble lettere brannskadd av et bluss, og Røde Kors måtte tilkalles. Det førte til at boten ble større enn den Vålerenga fikk selv om NFF også medgir at Vålerenga-supporternes oppførsel i forkant skal ha framprovosert Brann-supporternes opptreden.

– Utvalget legger også til grunn at kasting av bluss synes å ha sammenheng med at Vålerenga-supportere før kampen hadde stjålet et Brann-banner fra Brann-supporterne og hengt det opp ved sin tribuneseksjon.

At Brann-supporterne ble provosert, ilegges noe vekt i formildende retning i sanksjonsutmålingen. Det samme gjør også Branns tiltak i forkant av kampen med forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

Utvalget senker dermed straffen ned fra 100.000 kroner, som var påtalenemndas innstilling til sanksjon.

Strømsgodset og Sogndal bøtelagt

Samtidig melder NFF at også Strømsgodset og Sogndal får bøter som følge av bruk av pyroteknikk.

Godset-supportere skal ha tent på pyroteknisk materiell ved sju anledninger både under og etter kampen mot Rosenborg 1. november. Ingen av blussene skal ha bli kastet ut på banen, og klubben fra Drammen får en bot på 50.000 kroner.

Sogndal får en bot på 5.000 kroner etter å ha tent på en røykboks/blinker i kampen mot KFUM Oslo 9. november.

Det har vært flere tilfeller av bruk av ulovlig pyroteknikk i norsk fotball den siste tiden. Derbyoppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga 26. oktober ble blant annet stoppet etter at fyrverkeri smalt over spillerne på banen tidlig i kampen.

