Andersson åpner for Zlatan-comeback for Sverige

På en pressekonferanse før Sveriges kamper mot Moldova og Kosovo i Qatar, åpnet landslagssjefen for at Zlatan igjen kan spille for Sverige.

I oktober kom Zlatan med sterk kritikk av Andersson for angivelig å overse spillere med innvandrerbakgrunn når han tar ut landslagstroppen. Andersson sier at han nå har lagt kritikken bak seg og er åpen for Zlatan-comeback for Sverige.

– Den gangen var jeg trist og skuffet, men nå er jeg over det. Han er velkommen til å ta kontakt hvis han har endret mening, sier Andersson.

Zlatan ga seg på landslaget etter EM i 2016, men kan bli fristet av spill for Sverige i sommerens EM. Sverige kvalifiserte seg som nummer to i Norges kvalifiseringsgruppe og møter blant andre Spania og Polen i gruppespillet i EM.

Scoret for Milan igjen

Zlatan er tilbake i AC Milan, og fredag var han igjen i aksjon for klubben han sist spilte for i 2012.

Det var riktignok ikke den tøffeste motstanden for Zlatan og Milan i treningskampen mot Rhodense fra sjette nivå i Italia, men svensken scoret i debuten.

Med draktnummer 21 på ryggen kunne Zlatan enkelt legge på til 3-0 da han spaserte et innlegg langs bakken inn i mål. Milan vant kampen 9-0.

Første seriekamp for Zlatan blir sannsynligvis hjemme mot Sampdoria i Serie A mandag.

