Klæbo avsluttet råsterkt og knuste russerne i spurten

Etter mye rykk og napp de første 14 kilometerne, med stort sett et samlet felt, stakk russerne Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov fra de andre løperne.

Begge to så ut til å ha gode ski i utforbakkene, og det så ut som det skulle stå mellom de to russerne, men så ble begge hentet inn av Klæbo med et par hundre meter igjen.

Dermed var det duket for et spurtoppgjør mellom Klæbo og Ustjugov, som nordmannen vant overlegent. Bolsjunov falt av like før og ble nummer tre.

– Jeg smiler litt mer i dag iallfall. Som jeg sa i går så skal jeg gjøre det jeg kan for å ta dag for dag. I dag var iallfall en veldig bra dag, sa Klæbo til NRK.

– Jeg hadde en kjempedag i dag og det er godt å ta med seg. Jeg kjente med en gang at dette kunne bli en artig dag, fortsatte han.

Fredagens seier gjør at Klæbo nå er 18 sekunder bak Bolsjunov i sammendraget, med to øvelser igjen – sprint lørdag og monsterbakken søndag. Tre sekunder bak Klæbo ligger Ustjugov.

Sjur Røthe er nummer fire sammenlagt, ett minutt og 27 sekunder bak. Fire sekunder bak der ligger Iivo Niskanen.

Italiener yppet seg

Likevel var det en annen russer som yppet seg i åpningen.

Allerede etter drøye 1,5 kilometer stakk Gleb Retivykh, og russeren fikk en liten luke til konkurrentene. Klæbo var den eneste som klarte å holde følge, men det var Retivykh som vant den første innlagte spurten, med Klæbo som nummer to. Feltet var likevel samlet noen hundre meter senere.

Etter både 3,5 og 3,9 kilometer var det overraskende nok italienske Maicol Rastelli, nummer 46 i sammendraget, som var oppe i tet.

Italieneren takket for seg et par kilometer senere. Da var det svenske Calle Halfvarsson som var fremme og dro, selv om det var tett – det skilte bare ti sekunder fra Halfvarsson som nummer en og Jason Rueesch på 44.-plass.

Holund foran

Hans Christer Holund kjørte hardt i front da løperne var inne på stadion etter halvgått 15-kilometer. Like etter fikk nordmannen en luke, men det var Klæbo som tok flest bonussekunder på den andre innlagte spurten.

Med fem kilometer igjen var store deler av feltet fortsatt samlet, med Iivo Niskanen helt i front. Det var også Sjur Røthe, som ledet etter ti kilometer.

Også da de var inne på stadion med én runde igjen var feltet samlet – det skilte bare 10 sekunder fra Bolsjunov på 1.-plass til svensken Jonas Baumann på 21.-plass.

Det ble til slutt et spurtoppgjør mellom Klæbo og Ustjugov, der nordmannen vant.

