Lindvik tangerte bakkerekord og leder før finaleomgangen i Nyttårshopprennet

Lindvik satt et nedslag på 143,5 meter og tangerte bakkerekorden til firedobbelt olympisk mester Simon Ammann, i første omgang av Nyttårshopprennet i Tyskland. 21-åringen fra Rælingen leder dermed 7,5 poeng foran polske Dawid Kubacki og tyske Karl Geiger som følger på 2.- og 3.-plass etter en omgang.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på en ellevteplass. Med et hopp på 134 meter er han klar for finaleomgangen. Også Robert Johansson som landet på 134 meter og Daniel Andre Tande som landet på 129, 5 meter, er videre til finaleomgangen. De to nordmennene ligger på henholdsvis 16.- og 21.-plass.

Verken Sondre Ringen, Robin Pedersen, Anders Haare klarte å kvalifisere seg videre.

