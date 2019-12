Russisk knockout i Tour de Ski, Klæbo gir opp sammenlagtseier

ntbsport

– Kampen om sammenlagtseieren er over. Jeg tapte for mye i dag. Det er kjipt, selvfølgelig. Jeg håpet å kjempe om å vinne Tour de Ski sammenlagt, men alt ble ødelagt på ett løp, sa Klæbo til norske journalister etter å ha gått inn til 17.-plass og tapt godt over ett minutt til Ustjugov.

Han ville ikke være med på at sykdom kan ha bidratt til den norske nedturen på årets siste dag. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er isolert på hotellet med mageonde, og flere uttrykte frykt for at «det går noe» på hotellet.

– Nei, kroppen virker helt fin. Jeg tror ikke jeg brygger på noe. Jeg har rett og slett ikke noe svar på hva som er galt, sa Klæbo.

Ustjugov leder nå sammenlagt 27 sekunder foran Alexander Bolsjunov og 37 foran Klæbo, mens Hans Christer Holund med 5.-plass tirsdag gikk seg opp til fjerdeplass sammenlagt. Han var eneste nordmann med grunn til å smile.

Pallen glapp

– Jeg ble veldig stiv på sisterunden og tapte 4-5 sekunder på den siste kilometeren. Det kan ha vært pallen som glapp der, og det er surt, men alt i alt var det et veldig bra skiløp, sa Holund.

Russerne knuste konkurrentene på mennenes 15 kilometer fri teknikk i Toblach og besatte de tre første plassene, mens det ble en tung norsk dag.

Det ble også diskutert hvorvidt skiene kan ha bidratt til den norske nedturen.

– Vi hadde vel iallfall ikke best ski, sa Klæbo.

Ustjugov gikk fortest helt fra start, sikret seg en klar ledelse og bare økte den inn mot mål. Han startet dagen på 5.-plass 34 sekunder bak Klæbo, men går først ut på onsdagens jaktstart ikledd gul ledertrøye.

Russisk dominans

Alexander Bolsjunov, som var nærmest Klæbo i sammendraget etter de to første etappene, holdt på sin 23-årsdag lenge brukbart følge med Ustjugov, men han var slått med 29,0 sekunder i mål og endte på 3.-plass.

Mellom de to kom Ivan Jakimusjkin, som med tidlig startnummer gikk forrykende fort. Han endte 22,6 sekunder bak vinneren.

Fem av de sju beste, og seks av de ti beste, var russere.

Klæbo var på 3.-plass ved passering 5 kilometer, seks sekunder bak Ustjugov, og så ut til å være på vei til å gjøre et knallsterkt distanserenn, men han fikk det tungt på den neste sløyfen og raste nedover på lista. Allerede da var det klart at den gule ledertrøya ville ryke.

Klæbo var nede på 15.-plass og 40,1 sekund bak Ustjugov etter 10 kilometer og slet seg inn til 17.-plass i mål, slått med 1.11,4 minutt.

Holund og Røthe i topp ti

Holund ble beste nordmann på 5.-plass. Han endte 34,6 sekund bak Ustjugov. Han var fem sekunder bak svenske Calle Halfvarsson i kampen om å være beste ikke-russer. Halfvarsson var seks tideler fra pallplass.

Sjur Røthe ble nummer åtte. Klæbo var tredje beste nordmann på distansen. Simen Hegstad Krüger skuffet stort og ble nummer 22, mens Jan Thomas Jenssen endte på 25.-plass, Pål Golberg på 26.-plass, Martin Løwstrøm Nyenget på 28.-plass.

Didrik Tønseth var helt ute av det og endte på 70.-plass. Han starter neppe onsdag. Erik Valnes brøt tidlig på tirsdagens etappe.

(©NTB)