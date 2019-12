Geir Bakke ansatt som ny Lillestrøm-trener

ntbsport

Lillestrøm melder om ansettelsen på sitt nettsted. 50-åringen fra Rælingen begynner i jobben 1. januar.

– Jeg gleder meg veldig, både til å treffe teamet rundt laget, spillerne og resten av klubben. Lillestrøm er en klubb med litt såret stolthet akkurat nå. Det er et veldig ålreit tidspunkt for meg å få komme inn. Folk er ærgjerrige og revansjesugne og er veldig klare for at vi må bygge litt igjen, sier han.

Lillestrøm rykket i desember ned fra Eliteserien etter å ha spilt på øverste nivå i norsk fotball sammenhengende siden 1975.

