Carlsen-titlene romjula 2019 kan gi pris på Idrettsgallaen i 2021

Det presiserer Norges Idrettsforbund i en pressemelding nyttårsaften. Det slås fast at juryen av tidshensyn må avslutte sitt arbeid og offentliggjøre sine nominasjoner før jul.

Carlsen reagerte med undring da han ikke var blant de nominerte som «Årets navn» etter det han allerede før romjulas VM-titler beskrev som sitt «beste år noensinne», all den tid han ble nominert etter et «høyst middelmådig 2018».

Etter at Carlsen i romjula feide konkurrentene av brettet og ble verdensmester i både hurtigsjakk og lynsjakk, steg sannsynligvis undringen blant mange, og idrettsforbundet fant det riktig å minne om kriteriene.

– Av hensyn til produksjonsrytmen for Idrettsgallaen trenger vi noen deadlines for å kunne gjennomføre arrangementet. Disse tidsfristene avtales mellom juryen og NRK og er i praksis alltid siste uken før jul. I år startet vi også et nytt og sikkert avstemningsspill for «Årets navn». Så langt har nesten 100.000 stemt på sin favoritt, og det har latt seg gjøre med deadline for nominasjon 18. desember, sier Nadia Hasnaoui, som er prosjektleder for Idrettsgallaen i NRK.

Idrettsgallaen er et prisshow som utgår fra Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundene tilknyttet NIF. Ettersom sjakkforbundet ikke er tilknyttet NIF, har Idrettsgallaens styre åpnet for at Magnus Carlsens prestasjoner kan nomineres i klassen «Årets navn».

