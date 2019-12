52 strake for Sveriges «juniorkronor»

ntbsport

De svenske talentene gikk dermed gjennom hele tiåret med bare seirer i VM-gruppespill. Laget har vunnet 52 slike kamper på rad. Forrige tap i en gruppekamp kom nyttårsaften i 2006. Torsdag blir vertslandet Tsjekkia første hinder i cupspillet.

Djurgårdens 17-årige supertalent Alexander Holtz scoret to av målene. Backstjernen Rasmus Sandin ble sendt til sykehus for røntgenundersøkelse etter å ha fått et slag over håndleddet, men utfallet var positivt med svenske øyne, og han er trolig med torsdag.

– Vi skal ta dem, sier Holtz før kvartfinalen mot Tsjekkia, som ble nummer fire i den andre gruppen etter 2-7-tap for Canada nyttårsaften foran 8000 tilskuere i Ostrava.

Med seieren ble Canada vinner av den andre gruppen, noe som gir kvartfinale mot Slovakia.

Sveits overrasket med 5-2-seier over Finland og ble toer bak Sverige i gruppe A. Belønningen er kvartfinale mot Russland, som slo Tyskland 6-1 tirsdag.

For Finland blir det et gjensyn med USA, som ble slått i forrige sesongs VM-finale i Vancouver. Da ble Kaapo Kakko matchvinner i sudden death. Fem av spillerne i årets USA-tropp var med også i fjor, og de tørster etter revansj.

Tyskland og Kasakhstan møtes i kamper om å beholde plassen i elite-VM.

(©NTB)