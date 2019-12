Tre nordmenn røk ut i herrenes sprintprolog i Tour de Ski

ntbsport

Klæbo er storfavoritt til å vinne sprinten i sveitsiske Lenzerheide og tok oppskriftsmessig seieren på prologen. Pål Golberg og Erik Valnes fulgte opp med henholdsvis 5.- og 6.-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget fullførte som nummer 16. To plasser bak fulgte Jan Thomas Jenssen, mens Simen Hegstad Krüger sikret avansement med en 20.-plass.

Emil Iversen sørget for at seks nordmenn er klare for utslagsrundene. Trønderen ble nummer 23. De 30 beste gikk videre.

Didrik Tønseth og Hans Christer Holund klarte ikke å avansere. De ble henholdsvis nummer 51 og 57. Sjur Røthe hadde ingen god dag og ble nummer 76 av de 85 som fullførte.

Hjemmehåpet Dario Cologna og finske Iivo Niskanen fikk det heller ikke til å klaffe og klarte ikke å sikre seg en plass blant de 30 beste.

