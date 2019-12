Sprintguden Klæbo ladet opp til seier med YouTube-klipp

ntbsport

Klæbo hadde god kontroll i kvartfinalen, semifinalen og finalen. I finalen var det ingen som kunne hamle opp med 23-åringen. Han virket ikke engang særlig sliten da han gikk over målstreken på søndagens etappe av Tour de Ski.

Klæbo var i Lenzerheide for første gang. Han hadde aldri gått sprintløypa før han dundret inn til beste prologtid før klokka var 10 søndag formiddag.

Et par timer senere sto han tilbake som seierherre nok en gang. Han tydde til YouTube for å «lese» seg opp til løpet.

– Jeg har aldri vært her og måtte få et lite innblikk. Det er noe annet med en løype du blir kjent med. Det var greit å ha sett hvordan det var. Jeg så en YouTube-video, og det var vel Sergej Ustjugov som vant det løpet. Det er det eneste jeg har sett, men jeg så i hvert fall at det er på andrerunden det skal avgjøres, sa Klæbo.

Bra slag

Det var nettopp på andrerundene at Klæbo viste sitt sanne jeg. Da herjet han med konkurrentene og gjorde som han ville.

– Du synes å være i svært bra slag?

– Kroppen kjennes veldig, veldig bra ut, og jeg er godt fornøyd med å komme hit på dag to og kjenne at kroppen fortsatt kjennes bra ut. Det var det vi var litt usikre på. Jeg følte at jeg hadde en god dag i dag. Jeg er der jeg hadde håpet å være på maksdager, sa Klæbo på spørsmål fra NTB.

Mandag er det hviledag. Nyttårsaften venter en 15 kilometer i Toblach med individuell start.

– Vi må skru på før tirsdag igjen. Det blir en nøkkeletappe for min del. Det er i utgangspunktet mitt svakeste renn. Jeg taper nok uansett noen sekunder der, men jeg skal prøve å tape minst mulig. Jeg kan i hvert fall love at jeg ikke stiller opp for å tape, sa den formsterke trønderen.

Tett i sammendraget

Klæbo har tatt føringen i sammendraget og gir neppe den fra seg med det første. Men det er tett bak og ingenting er avgjort.

– Jeg tror dette blir tett, og det er tette dueller vi ønsker. Det blir nok ikke mange sekunder som skiller før vi skal opp den siste bakken, sa Klæbo.

Han trenger nok noen sekunder før de skal opp den siste bakken også. Klæbo er regjerende Tour de Ski-vinner og kom først opp Alpe Cermis da, men tapte 1.04 minutter i ren etappetid mot russeren Sergej Ustjugov da.

