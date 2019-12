Zuccarello-mål da Wild vant på bortebane

ntbsport

Dette var Wilds andre strake seier. Etter å ha tapt 0-6 på hjemmeis mot Winnipeg Jets, har Zuccarellos lag slått tilbake.

Lille julaften ble det seier over Calgary Flames, og mot Avalanche ble det mer å juble for. Nordmannen satte inn 4-4 i det som til slutt ble en målfest. Wild ligger på 9.-plass i sin avdeling i NHL, og de neste dagene skal de spille hjemmekamper mot New York Islanders og Toronto Maple Leafs.

God Wild-start

Første periode startet friskt for gjestene. I løpet av de første ti minuttene sørget Carson Saucy og Eric Staal og Eric Staal for 2-0 til Wild. Deretter våknet hjemmelaget og greide å hente inn ledelsen før første pause.

Så tok Wild ledelsen igjen. Brad Hunt kom i posisjon og ved hjelp av Luke Kunin og Matt Dumba sendte han bortelaget i føringen 3-2. Nok en gang svarte vertene. Under ett minutt før pause fikk Nathan MacKinnon lurt pucken inn i nettet bak Wilds målmann Devan Dubnyk.

Zuccarello-mål

Bare halvannet minutt inn i tredjeperioden tok Avalanche ledelsen for første gang i kampen da Matt Calvert satte inn 4-3. Da ble det fart i Minnesota Wild, som i løpet av kampens siste ni siste minutter satte inn tre mål. Det første sto Mats Zuccarello for da han i et heftig samspill med Zach Parise og svenske Jonas Brodin satte inn 4-4 for Wild.

I løpet av de neste minuttene ble Zuccarellos mål fulgt opp av to nye fra gjestene. Victor Rask satte inn 5-4 før Ryan Suter scoret 6-4-målet som ble kampens siste.

Med fredagens kamp har Mats Zuccarello scoret ni mål så langt for Minnesota Wild denne sesongen. Han hadde 15 minutter på isen under kampen mot Avalanche.

