Liverpool med maktdemonstrasjon – herjet med Leicester på bortebane

Liverpool ble i helgen verdensmestere i Qatar. Nå kan supporterne for alvor begynne å drømme om serietittelen i hjemlandet. For med 4-0-seier borte over serietoer Leicester, tok de røde nok et steg mot sin første serietittel siden 1990.

Det er fortsatt lenge igjen av sesongen, men Liverpool ligger nå 13 poeng foran nummer to på tabellen. Regjerende mester Manchester City er på tredjeplass, 14 poeng bak Liverpool med like mange kamper spilt.

Liverpool står fortsatt uten tap i ligaen denne sesongen. På 18 kamper er det blitt 17 seirer og én uavgjort.

Seieren torsdag kom etter en maktdemonstrasjon av gjestene fra Merseyside. To mål av Roberto Firmino, en straffescoring av James Milner og et flott skudd fra Trent Alexander-Arnold sørget for storseier.

Liverpool-dominans

Liverpool spilte forrykende allerede fra start. Sadio Mané fikk en god mulighet allerede i det første minuttet, men avslutningen ble for svak fra senegaleseren. Etter tolv minutter var det rekkekamerat Salah sin tur til å få en stor sjanse. Han ble spilt fri, rundet keeper, men holdet ble for skrått og han skjøt i nettveggen.

Også kaptein Jordan Henderson skulle få en sjanse, men det var først etter en drøy halvtime at gjestene tok ledelsen. Alexander-Arnold la nydelig inn til Firmino som stanget inn 1-0.

Mané kunne økt til 2-0 like etter, men helt alene i boksen skjøt han midt på Schmeichel i Leicester-buret. Dermed var vertene bare ett mål bak til pause i en omgang der de etter hvert slet med å få tak i ballen.

Tre raske mål

Etter pause fortsatte Liverpool-dominansen. Riktignok hadde hjemmelaget en brukbar periode mellom 60 og 70 minutter, men så var kampen punktert. Caglar Soyuncu handset på et hjørnespark, og dommeren blåste for straffe til Liverpool.

Fra 11 meter var Milner sikker og scoret med sitt første touch på ballen etter 71 minutter. Veteranen hadde nemlig blitt byttet inn før corneren ble slått.

Kvarteret før slutt sto det 3-0 til Liverpool. Som før pause spilte Alexander-Arnold til Firmino som satte ballen i nettet. Og tre minutter senere var ydmykelsen total.

Mané spilte ballen til Alexander-Arnold som hamret ballen i hjørnet. Dermed hadde gjestene scoret tre mål på sju minutter.

Nå venter hjemmekamper mot Wolverhampton og Sheffield United for Liverpool.

