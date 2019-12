Arteta berget uavgjort mot Kings Bournemouth i debuten

ntbsport

Spanjolen tok over som Arsenals nye hovedtrener søndag, og havnet i trøbbel i sin første kamp på trenerbenken da Dan Gosling sendte Bournemouth i ledelsen på pasning fra Jack Stacey etter 35 minutter.

Arsenal var likevel livlige under sin nye trener, fikk flere store muligheter og til slutt uttelling ved Pierre-Emerick Aubameyang etter 63 minutter. Stjernespissen fikk prikke inn 1-1 på bakerste stolpe og sikret ett poeng. Arteta så positive tegn hos sitt Arsenal.

– Jeg er fornøyd med mange ting og mye av det vi har trent på fikk vi til i dag. Jeg er ikke fornøyd med uavgjort, men er generelt fornøyd. Innstillingen, viljen og engasjementet var bedre enn forventet, sa Arteta til BBC etter kampen.

Poenget gjør uansett at Arsenal tar innpå den viktige fjerdeplassen. De er åtte poeng bak Chelsea som torsdag tapte 0-2 hjemme mot Southampton.

Ancelotti-seier

Det ble en målfattig affære i Carlo Ancelottis debut som Everton-trener, men 1-0 målet til Dominic Calvert-Lewin rett før slutt var nok til seier. Djibril Sidibé sto for assisten og var livlig i begge omganger.

Avgjørelsen kom ti minutter før slutt da Sidibe svingte inn et flott innlegg på hodet til en stupende Calvert-Lewin. En god Nick Pope i Burnley-buret kunne ikke hindre scoring, og da kunne Ancelotti juble for tre poeng på første forsøk. Everton er nummer 13 med 22 poeng.

Tettey på sisteplass

Det ble nok en tung dag for Alexander Tettey og hans Norwich. Borte mot Aston Villa ble Jack Grealish og hjemmelaget for sterke, da Villas talisman satte opp en scoring for sin midtbanekollega Conor Hourihane etter en drøy time.

Grealish dro seg fint fri og avleverte til sin treffsikre midtbanepartner, som sendte ballen i mål til 1-0 seier for Villa.

Tetteys og Norwich er nå helt sist i Premier League.

Ayew avgjorde

Crystal Palace presset på hjemme mot West Ham, men det var bortelaget som ledelsen ved Robert Snodgrass. Michail Antonio kranglet med seg ballen og sendte den gjennom til sin lagkamerat, som skrudde ballen i mål.

Cheikhou Kouyaté kunne enkelt utligne for Palace etter at et innlegg ble headet ned av Jordan Ayew. Samme Ayew ble den store helten da han på tampen sto for en glimrende soloprestasjon. Spissen driblet seg fri og chippet vakkert inn vinnermålet.

Watford gode igjen

Det ble med 1-1 for Watford borte mot Sheffield United, men bunnlaget så nok en gang farlige ut under Nigel Pearsons ledelse. Gerard Deulofeu sendte London-laget i føringen etter at et langt utspill fra keeper Ben Foster ble stusset videre til spissen.

Ti minutter etter at Deulofeu var sikker alene mot keeper, kom utligningen for Sheffield United på straffespark. George Baldock ble felt på hjørnet av sekstenmeteren og Oliver Norwood gjorde ingen feil fra elleve meter.

Deulofeu var nære på ved å skru inn en matchvinnerscoring på frispark rett før slutt, men poenget gjør at laget tar seg forbi Norwich.

