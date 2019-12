Ajer og Celtic vant for ellevte gang på rad

ntbsport

Serielederen tok ledelsen etter 22. minutter ved Callum McGregor, og økte til 2-0 ved James Forrest ti minutter seinere.

Cameron MacPherson reduserte til 2-1 like før slutt og gjorde at nullen sprakk for Ajers lag, men flere mål ble det ikke. Celtic har nå vunnet elleve strake kamper i ligaen.

Rivalen Rangers, med Steven Gerrard som trener, måtte slite lenge hjemme mot Kilmarnock. Alfredo Morelos avgjorde kampen til 1-0 for vertene etter 65. minutter.

Det betyr at det fortsatt skiller fem poeng mellom de to lagene. Rangers har riktignok én kamp mindre spilt.

Mohamed Elyounoussi har vært skadd siden november og var ikke i troppen til Celtic.

