Warholm tilbake på toppen av VG-liste som Norges største idrettsstjerne

Hekkeløperen ble første nordmann som har forsvart et VM-gull i friidrett, Han dominerte i Diamond League, der han avsluttet med europarekord, og ble førstemann som seks ganger i en sesong løp under 47,5 på 400 meter hekk.

– Det er imponerende hvordan han bygget seg opp med å beherske alt, før kremøvelsen ble valgt. Og utenfor arenaen er det få som mestrer omgivelsene slik han gjør, skriver VG-kommentator Leif Welhaven i begrunnelsen.

Han roser også Warholm for å ha tanker om utfordringer i idretten og evne til å sette ord på det på en ærlig og floskelfri måte.

Med gjennombruddet i 2017 gikk Warholm på ett år fra 100.- til 1.-plass på VG-lista. I fjor var han nede på 13.-plass, i år topper han igjen.

Fotballtungt

Toer på årets liste er Ada Hegerberg, som en av tre fotballspillere i topp ti. Martin Ødegaard er på 7.- og Erling Braut Haaland på 8.-plass. Kanskje kunne det vært enda en, men Caroline Graham Hansen havnet nede på 45.-plass selv om hun tok nye steg både på landslag og klubblag og var en av VMs profiler.

Therese Johaug på 3.- og Johannes Høsflot Klæbo på 4.-plass sørger for at langrenn er godt representert. Magnus Carlsen, som kritiserte juryen til idrettsgallaen for ikke å nominere ham i «mitt beste år noensinne», er neppe enig i at han har falt fra 2.- til 5.-plass.

Med Johannes Thingnes Bø på 6.- og Kjetil Jansrud på 10.-plass er også skiskyting og alpint representert i topp ti. Det er også golf, gjennom stjerneskuddet Viktor Hovland på 9.-plass.

Maren Lundby faller så vidt ut av topp ti med 11.-plass.

Sterk avskjed

I fjor toppet Marit Bjørgen kåringen. Hun la opp i fjor, konkurrerte ikke i år og er naturlig nok ute av lista. Aksel Lund Svindal, rangert som nummer tre i fjor, la opp tidlig i år, men henger med på 25.-plass.

På 100.-plass velger VG å plassere Suzann Pettersen som en spesiell hyllest til en golfspiller som gjorde kortvarig comeback etter barnefødsel, avgjorde Solheim Cup for Europa og brukte seiersintervjuet til å fortelle at hun la opp. Dermed var nok en stor norsk idrettskarriere over.

Dette er årets topp 20 (fjorårets plassering i parentes):

1) Karsten Warholm, friidrett (13), 2) Ada Hegerberg, fotball (7), 3) Therese Johaug, langrenn (50), 4) Johannes Høsflot Klæbo, langrenn (4), 5) Magnus Carlsen, sjakk (2), 6) Johannes Thingnes Bø, skiskyting (12), 7) Martin Ødegaard, fotball (98), 8) Erling Braut Haaland, fotball (-), 9) Viktor Hovland, golf (25), 10) Kjetil Jansrud, alpint (18), 11) Maren Lundby, hopp (8), 12) Jakob Ingebrigtsen, friidrett (6), 13) Jarl Magnus Riiber, kombinert (64), 14) Henrik Christiansen, svømming (23), 15) Henrik Kristoffersen, alpint (20), 16) Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball (29), 17) Martin Johnsrud Sundby, langrenn (30), 18) Ingvild Flugstad Østberg, langrenn (44), 19) Sander Sagosen, håndball (19), 20) Sjur Røthe, langrenn (-).

