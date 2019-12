Tottenham-anke avvist, Lampard kritiserer Mourinho

ntbsport

Etter bruk av VAR ble sørkoreaneren utvist for å ha sparket etter Antonio Rüdiger etter å ha blitt felt av ham. Følgen blir at han må stå over kampene mot Brighton 2. juledag, mot Norwich 28. desember og mot Southampton 1. januar.

Hendelsen mellom de to spillerne er blitt overskygget av tribunerasismen begge etterpå ble utsatt for, men situasjonen har ført til en offentlig krangel mellom klubbenes managere.

Tottenham-manager José Mourinho kritiserte Rüdiger for å overspille i situasjonen. Kritikken opprørte Chelsea-manager Frank Lampard.

– Jeg snakker ikke om rasismen, dette er noe helt annet. Jeg snakker om det røde kortet, og i den Premier League jeg elsker er det ikke rom for det Rüdiger gjorde. Stå opp og spill, mann. Dette er Premier League, sa Mourinho mandag.

Lampard svarte med å kritisere portugiserens uttalelser.

– Jeg forsvarer Toni fullt ut. Og det er veldig skuffende at hans integritet trekkes i tvil i en situasjon hvor han må melde om rasisme, som er noe vi alle vet er en svær greie, sa Lampard.

– Dessuten virker det som alle mener at det røde kortet var berettiget. Det var ikke brutalt, men det var en instinktiv reaksjon som i dagens fotball skal straffes med rødt kort.

Tottenham opplyste tirsdag at klubben har utestengt en tilskuer som kastet en kopp mot Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, men forsøket på å identifisere de ansvarlige for rasisthetsen mot Rüdiger pågår fortsatt.

En Chelsea-supporter er pågrepet for rasistisk hets mot Son.

