Tottenham anker Sons røde kort

ntbsport

Sørkoreaneren ble vist det røde kortet etter en duell med Chelsea-forsvarer Antonio Rüdiger. Det betyr at Son i utgangspunktet vil gå glipp av Tottenhams tre neste kamper.

Det håper London-klubben å slippe, og de har nå lagt inn en anke. Utvisningen ble gitt etter bruk av VAR. Son ble vist det røde kortet fordi han skal ha sparket etter Chelsea-spilleren etter en duell. Tottenham-spilleren reagerte med vantro da dommeren dro opp det røde kortet.

– Jeg håper han ikke blir straffet fem ganger. Den første straffen var det Rüdiger gjorde med ham. Den andre var å bli utvist. Den tredje vil være at han ikke får spille mot Brighton, den fjerde ikke å få spille mot Norwich og den femte ikke å få spille mot Southampton. Så jeg håper det var nok at han ble straffet to ganger, sa Mourinho på en pressekonferanse mandag.

Portugiseren mente tydelig at Rüdiger hadde vært ufin med Son før handlingen som endte med utvisningen.

– Det var en feil avgjørelse å gi Son rødt kort, sa han.

Tottenham ligger på sjuendeplass etter 18 serierunder. Mourinho legger ikke skjul på at det vil skape problemer om de må klare seg uten sørkoreaneren de neste kampene.

– Det vil være et stort tap, sa Mourinho.

(©NTB)