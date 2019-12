Rüdiger langer ut mot rasisme etter hetsen i kampen mot Tottenham

ntbsport

Under helgens siste kamp i Premier League mellom Tottenham og Chelsea ble nok en fotballkamp plaget av rasistiske tilrop fra tribunen. 78 minutter ut i kampen indikerte Chelseas midtstopper Antonio Rüdiger at noen blant Tottenham-fansen hadde gjort apelyder mot han.

Fordømmer rasismen

Senere på kvelden fordømte den tyske midtstopperen den rasistiske hendelsen.

– Det er virkelig trist å igjen se rasisme på en fotballkamp, men jeg synes det er viktig å snakke om det offentlig, ellers blir det glemt om et par dager (som alltid), skrev Rüdiger på sin Twitter.

Han håper gjerningsmennene blir funnet og straffet.

– På en moderne stadion som Tottenham sin, med massevis av TV- og sikkerhetskameraer, må det være mulig å finne og straffe de som har gjort det. Det er så håpløst at rasisme fortsatt eksisterer i 2019. Når skal denne dumheten ta slutt?

Rüdiger takket for støtten han fikk fra andre Tottenham-fans på sosiale medier og synes det er synd at «et par idioter» skal ødelegge for alle andre.

Advarsel fra speaker

Chelsea-kaptein César Azpilicueta gjorde dommer klar over hendelsen og det ble stopp i spillet da det gjensto cirka ti minutter av kampen.

– Toni (Rüdiger) kom til meg og fortalte meg at han hadde hørt noen rasistiske sanger mot ham. Jeg rapporterte det til dommeren, og lot han håndtere det, sa Azpilicueta til Sky Sports etter kampen.

Før det hadde speaker på stadion advart tilskuerne om å slutte med rasistisk oppførsel.

– Rasistisk oppførsel hemmer kampen. Rasisme hører ikke hjemme i fotballen, var meldingen fra speakeranlegget, meldte Rob Harris fra nyhetsbyrået AP.

Hendelsen er den siste av flere problemer med rasisme på diverse fotballbaner denne høsten. Blant annet Romelu Lukaku, Marcus Rashford og Kalidou Koulibaly har tatt et oppgjør med rasismen tidligere denne sesongen.

