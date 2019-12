Maars Johnsen og Akintola ferdig i Rosenborg – de Lanlay klar for Viking

ntbsport

Rosenborg skriver på sine hjemmesider at verken Yann-Erik de Lanlay, David Akintola eller Bjørn Maars Johnsen blir å se i Rosenborg-trøya i 2020.

De Lanlay får ikke forlenget kontrakten sin med trønderne, mens leieperiodene til Akintola og Maars Johnsen ikke blir forlenget.

Sju titler med RBK

Det ble med 111 kamper og 15 mål for de Lanlay i RBK. Han skrev under for klubben i 2015 og vant Eliteserien fire ganger og cupen tre ganger.

– Vi ønsker å takke Yanni for innsatsen over flere år i Rosenborg. Han har vært en viktig bidragsyter og vunnet mange titler. Nå var imidlertid tiden moden for å finne nye utfordringer. Yanni er en super gutt som vi ønsker lykke til i fortsettelsen, sier RBK-trener Eirik Horneland.

Viking offentliggjorde så på sine hjemmesider i 13-tiden at de Lanlay er klar for gamleklubben.

– Vi har god oversikt over alle lokale spillere som spiller rundt om i Norge eller utlandet. Yann-Erik har jeg pratet med jevnlig gjennom min tidligere rolle i NFF, og jeg har et svært godt inntrykk av hans motivasjon til å vende hjem til Stavanger, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

Lånesoldater får ikke bli

Akintola ble leid ut fra Midtjylland til Rosenborg i februar for 2019-sesongen. Nigerianeren scoret fem mål på 21 kamper i Eliteserien og var en viktig bidragsyter i kvalifiseringen til mesterligaen.

Maars Johnsen kom til RBK i slutten av august, på lån fra AZ Alkmaar. Han ble ikke den store redningsmannen for trønderne, og endte opp med 16 kamper for RBK. Etter to perlescoringer mot Lillestrøm i midten av september ga Maars Johnsen uttrykk for at han ønsket å forbli i Rosenborg, men nå returnerer han til Nederland.

