Zuccarello og Wild fikk juling på hjemmebane

Dermed kom Wild ettertrykkelig ned på jorda etter målfesten mot Arizona Coyotes natt til fredag. Den kampen vant Wild 8-5, og Zuccarello sto for to målgivende pasninger.

Lørdag kom det første baklengsmålet etter snaue 15 minutter. Wild var i overtall, men Blake Wheeler sendte likevel Jets i føringen. Mark Scheifele økte til 2-0 for gjestene med seks sekunder igjen å spille av den første perioden.

Patrik Laine satte inn 3-0 i den andre perioden, før målene rant inn bak Minnesota Wild-keeperen i den tredje. Nikolaj Ehlers, Laine og Logan Shaw sørget for at det endte 6-0. På den nest siste scoringen var Wild i undertall etter at Zuccarello hadde fått en to minutters utvisning.

Nordmannen var totalt 16 minutter og 40 sekunder på isen.

– Det er åpenbart pinlig å tape slik på hjemmebane, sier Zuccarello i en video lagt ut av Wild på Twitter.

– Dette er en av de kampene der det ser ut som at ingen prøver. Men saken er at alle prøver, og alle jobber hardt. Dette er en sånn kamp man har en eller to ganger i løpet av sesongen og der alt går galt, sier nordmannen.

– Det er viktig at vi glemmer dette og ikke mister selvtilliten, tilføyer Zuccarello og sier at laget må lære av sine feil og se framover.

Zuccarellos lag har vært i god form den siste perioden, men på grunn av en tung start på sesongen ligger de på nedre halvdel i den vestlige avdelingen i NHL. Mandag kommer Calgary Flames på besøk.

