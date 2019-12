Marerittkveld for Mourinho da Son ble utvist og Tottenham tapte

ntbsport

London-derbyet mellom Chelsea og Tottenham hadde det meste – rødt kort, straffe, høyt tenningsnivå, en perlescoring og VAR. To mål av brasilianske Willian ble avgjørende. Ett av dem etter en flott soloprestasjon, det andre på straffespark.

Tapet var det første for Spurs på hjemmebane med Mourinho som sjef. Han møtte søndag sin overmann i Chelsea-trener Frank Lampard, som portugiseren selv trente i Chelsea fra 2004 til 2007.

Chelsea har slitt i serien i det siste og hadde tapt fire av de siste fem kampene, men slo hardt tilbake søndag og vant fortjent over Tottenham. Seieren gjør at Lampards menn fortsatt er nummer fire, seks poeng bak Manchester City på 3.-plass. De er fire poeng foran Sheffield United på 5.-plass. Tottenham er nummer sju.

Rasisme stoppet kampen

Søndag ble nok en gang rasisme et tema.

Oppgjøret ble stoppet da Antonio Rüdiger skal ha fått rasistiske tilrop mot seg i den andre omgangen. Dommer Anthony Taylor snakket med både spillere og trenere før kampen fortsatte. Det ble også sagt flere ganger på speakeranlegget at rasistisk oppførsel forstyrrer kampen.

– Vi har fått beskjed om å informere dommer med en gang om vi opplever rasisme. Antonio fortalte meg at han hadde hørt rasistiske sanger fra tribunen, og jeg informerte dommeren om det. Derfra er det han som bestemmer, sa Chelsea-kaptein César Azpilicueta i et intervju med Sky Sports.

VAR i sentrum

Videodømming fikk en viktig rolle søndag. Det ble brukt både da det ble straffe før 2-0 og da Son Heung-min fikk rødt kort i den andre omgangen.

Først hadde Willian sendt gjestene tidlig i kampen med et lekkert plassert skudd fra 14 meter.

Så kom VAR i fokus like før pause. Willian chippet gjennom Marcos Alonso, men pasningen ble for lang. Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga kom ut og prøvde å sparke ballen, men traff istedenfor Alonso.

Anthony Taylor blåste først frispark til Tottenham, før VAR tok en titt på avgjørelsen. Etter noen minutter ble det dømt straffe til Chelsea. Willian ekspederte ballen i mål.

Etter en drøy time ble vondt til verre for Spurs. Son så ut til å sparke etter Antonio Rüdiger, og etter en VAR-sjekk var det rett ut for sørkoreaneren. Han reagerte med vantro og ved å legge seg ned på gresset. Men det hjalp så lite, for det røde kortet var gitt.

– Jeg har vært i Premier League lenge og jeg synes det røde kortet var rart. Jeg skal ikke klage siden laget mitt tapte, og jeg må gratulere motstanderne, sa Mourinho etter kampen.

(©NTB)