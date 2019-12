Flause for Solskjærs United – tapte mot bunnlaget etter kjempetabbe av de Gea

ntbsport

Dette var andre helg på rad med poengtap for United, som før det hadde en god periode med seire mot både Tottenham og Manchester City. Tapet søndag kom etter en kjempeblunder av keeper David de Gea og en straffescoring rett etterpå.

De Gea skulle bare plukke ned et slapt skudd fra vertenes Ismaïla Sarr, men glapp istedenfor ballen mellom hendene og inn i eget nett fire minutter etter pause. Like etter gjorde Aaron Wan-Bissaka en klønete sklitakling i eget felt, som resulterte i straffe og mål for Watford og Troy Deeney.

– Når man slipper inn to kjappe mål på den måten, gjør vi det vanskelig for oss selv. Det var en tabbe, men sånn er det i fotball. David har vært veldig god i det siste, men det er sånt som skjer, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

– Vi fortjente ikke å vinne kampen sånn som vi spilte, sa nordmannen til BBC.

Nok en gang sa det stopp for United i møte mot et antatt svakere lag. United tapte søndag for første gang i ligaen siden 2. november mot Bournemouth og må tilbringe julaften på 8.-plass.

Tam første omgang

Manchester United har slitt med å skape sjanser mot bunnlag som ligger lavt, og dette var også tilfellet mot et Watford som lå lavt og satset på kontringer.

Det var ikke et eneste skudd på mål fra noen av lagene i en første omgang med få sjanser. Den ene store sjansen som kom fikk Jesse Lingard, men United-spilleren lobbet over alene med keeper. Lingard har fortsatt ikke scoret i ligaen i 2019.

– Ben (Foster) ble stående, så jeg tror ikke det var riktig å lobbe, men det var et flott løp av Jesse. Noen ganger går den inn, sa Solskjær.

Pogba tilbake

Oppladningen til kampen var heller ikke ideell for Manchester-laget, som satt fast i trafikken og ankom Vicarage Road kun en time før kampstart. Først ut var en av Solskjærs assistenter, Martyn Pert, som fikk avlevert lagoppstillingen i tide.

Da ble det klart at Paul Pogba var tilbake på benken for de røde djevlene. Franskmannen pådro seg en ankelskade mot Southampton 31. august og har ikke vært på banen siden kampen mot Arsenal 30. september.

– Han er i god form, føler seg bra og det er ingen problemer med ankelen. Forhåpentligvis får vi se det beste av Paul de neste månedene, sa Solskjær før kampen.

Pogba kom inn etter 64 minutter på stillingen 0-2, men klarte ikke å sette nevneverdig preg på kampen. Han fikk et skudd på mål ti minutter før slutt, men Manchester United kom ikke nærmere og Watford sikret inn sin andre seier for sesongen.

