Værtrøbbel for alpinistene – begge utforrennene avlyst

Arrangørene i italienske Val Gardena og franske Val d'Isere klarte ikke å avvikle fartsrenn. Årsaken er de store snømengdene som er kommet natt til lørdag og lørdag formiddag.

I Val Gardena i Nord-Italia kjørte mennene et tåkepreget super-G-renn fredag, der Kjetil Jansrud ble nummer to. Lørdag var det fortsatt tåke, men det er først og fremst snø og regn som har ført til at rennet må flyttes til en annen dato.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser at det snarlig vil komme med beskjed om hvor og når utforrennet skal kjøres.

Kvinnealpinistene skulle etter planen også kjøre utfor. I Val d'Isere i Frankrike ble fredagens trening avlyst, og lørdag formiddag ble det klart at også selve rennet måtte avlyses etter først å ha blitt utsatt i to timer.

Det er ikke klart om utforen i Val d'Isere kan kjøres søndag i stedet for kombinasjon, eller om rennet skal kjøres på et senere tidspunkt.

