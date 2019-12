Thingnes Bø fosset inn til jaktstartseier: – Min beste dag

ntbsport

Thingnes Bø gikk seg dermed opp tre plasser fra sprinten som la grunnlag for jaktstarten. På en spennende jaktstart holdt han hodet kaldt og skjøt «fullt hus» på de tre siste skytingene etter å ha bommet én gang på den første.

– I dag var en fantastisk dag. Det er den beste dagen min denne sesongen. Jeg følte meg ekstremt bra i løypa, og jeg beholdt roen og stolte på egne ferdigheter på standplass, sa Thingnes Bø til NRK.

Fillon Maillet skjøt 20 treff og gikk ut nesten likt med Thingnes Bø fra siste skyting, men ble fullstendig parkert på den siste runden. Dermed ble seiersdifferansen på 22 sekunder.

– Jeg merket allerede på første runde at jeg syntes det burde gå fortere. Dette var bare superkjekt, sa vinneren.

Glipper ledelsen?

Johannes Thingnes Bø er nå oppe i 42 enkeltseirer i verdenscupkarrieren. Han leder også sammenlagtcupen foran storebroren Tarjei, men det er sannsynlig at den ledelsen glipper i januar. Da skal Thingnes Bø bli far, og han går trolig glipp av alle de tre verdenscuphelgene mellom nyttår og VM i februar.

Dermed kan det bli meget viktig å gjøre det godt også på søndagens fellesstart i Le Grand Bornand.

– Jeg får prøve å være flink i dag og nullstille totalt. Restituerer jeg ekstra godt, klarer jeg kanskje å bevare formen fra i dag, sa Thingnes Bø.

Norsk spurtduell

Tarjei Bø ble nummer to på torsdagens sprint og gikk nok et solid løp lørdag. To bom på standplass ble imidlertid for mye for å kjempe om seieren. Bø tapte også mot lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen i innspurten. Dermed ble Christiansen nummer tre og Bø nummer fire.

Geilo-mannen Christiansen gikk et meget godt løp og nøyde seg med ett bomskudd. På oppløpet var han overlegen i spurtduellen mot Bø.

Erlend Bjøntegaard hadde en tung dag på standplass med fem bomskudd, men han ble likevel nummer åtte.

Johannes Dale bommet fire ganger og endte på 12.-plass.

(©NTB)