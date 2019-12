Stavanger med sjokktap borte mot Narvik

ntbsport

Med sju seiere på rad og soleklar ledelse på toppen av eliteserien trodde de fleste at Oilers skulle ha full kontroll mot bunnlaget Narvik, men det endte med tap 0-2 etter å ha sluppet inn to mål i overtall.

Samuel Åström fikk muligheten på kontring for Narvik da Oilers presset på for ledermålet i overtallsspill midt i andre periode. Åström klarte å snike pucken inn fra meget spiss vinkel via målvakt Henrik Holm.

Oilers fikk flere sjanser i overtallsspill, men maktet ikke å score. Da keeperen ble tatt av banen da Oilers jaktet utligning i siste minutt, scoret Narvik igjen og vant 2-0.

Dette var Stavanger-lagets tredje tap for sesongen.

