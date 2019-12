Falla og Stenseth gikk i hverandre og falt – norsk fiaskodag i Planica

ntbsport

Hendelsen skjedde to minutter ut i den første semifinalen. I en nedoverbakke gikk begge de norske jentene rett i bakken. Da var de sjanseløse på å ta seg videre til finale.

– Det var f … så surt … Ååååhhh. Jeg følte meg pigg, så driter jeg meg ut. Det var j … dritt at jeg ødelegger for Maiken, sa Appelkvist Stenseth til NRK.

– Jeg tror begge to hadde muligheter til finale. Det gikk fort i heatet også. Jeg må bare beklage. Det var skikkelig klønete. Jeg klønet det til for oss begge to, fortsatte Stenseth.

I finalen var svenske Jonna Sundling sterkest. Hun vant foran landskvinnen Stina Nilsson og amerikanske Julia Kern. Svenskene går forbi Falla i verdenscupen i sprint etter dagens resultater.

Tre røk i kvarten

– Det var innmari kjedelig å ryke. Jeg kunne ikke ha gjort noe annerledes, det er en kjip følelse. Jeg fikk ikke vist hva jeg er god for. Jeg er heldig som har vært i få uhell tidligere. Jeg må bare fortsette taktikken om ikke å havne i uhell, sa Caspersen Falla til NRK.

Før Falla og Stenseth falt i hverandre, hadde tre andre norske løpere røket ut i kvartfinalen.

Mari Eide var best av nordmennene etter prologen, men hun røk ut etter å ha blitt nummer fire i sitt heat. Tiden hennes var ikke god nok til å bli en av to «lucky losers». I samme heat fikk fjorårets komet Kristine Stavås Skistad det blytungt og endte helt sist.

Udnes Weng slått ut i prolog

I heatet etter vant Maiken Caspersen Falla kontrollert, mens Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fire. Tiden holdt akkurat til å gå videre til semifinale, som én av to til å gå videre på tid. De to ødela så for hverandre i semifinalen.

Lotta Udnes Weng ble slått ut i det samme heatet. Tvillingsøsteren hennes, Tiril Udnes Weng, ble slått ut i prologen etter å ha endt på 33.-plass, 8,21 sekunder bak van der Graaff.

