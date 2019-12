Eckhoff vant igjen – Tandrevold overtok ledelsen i verdenscupen

ntbsport

Fossum-løperen vant foran klubbvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold, som dermed overtok ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Selv med to bomskudd var Eckhoff suveren på jaktstarten. Hun avgjorde langt på vei løpet da hun klarte seg med ett bomskudd på tredje skyting og gikk ut med 45 sekunders forsprang til Tandrevold.

Tre strake for Eckhoff

På siste skyting var Eckhoff iskald da hun dunket ned alle blinkene og sikret en overlegen seier.

– Jeg er veldig fornøyd med siste stående. Jeg hadde en del flaks i dag. Å dele dette med Ingrid er fenomenalt, gliste Eckhoff i seiersintervjuet med arrangøren.

Dette var hennes tredje strake seier i verdenscupen og den niende totalt.

– Jeg vet ikke hva som skjer selv. Jeg hadde en dårlig serie på liggende, og det var tøft å gå i dag, jeg gikk alene hele veien. Jeg har aldri gjort det før, sa Eckhoff til NRK.

Tandrevold i tet

Tandrevold var også sterk med fullt hus på siste skyting, og hun gikk ut med noen sekunders forsprang til sveitseren Lena Häcki og den regjerende verdenscupvinneren Dorothea Wierer.

Det endte med at Tandrevold tok 2.-plassen og overtok ledelsen i sammenlagtcupen foran Wierer. Hun har tre poengs forsprang til italieneren.

– Jeg tror ikke noe på det før jeg eventuelt ser den (leder) trøya i morgen. Nå blir det for mye for meg. Jeg har aldri vært best på noe, men er ganske bra til å sy sammen mange små ting, sa Tandrevold til NRK.

Alle de fem norske løperne på jaktstarten bommet to ganger på standplass. Karoline Knotten ble nummer 13, Thekla Brun-Lie nummer 21 og Synnøve Solemdal nummer 26.

